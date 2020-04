Le GM des Wizards cible les besoins de l’équipe pour la draft et la free agency

Les Washington Wizards, privés de John Wall, ont logiquement connu une saison compliquée, même si dans le sillage d’un super Bradley Beal, ils n’ont jamais vraiment été très très loin de la 8ème place. Le GM Tommy Sheppard va avoir pas mal de pain sur la planche pour renforcer cet effectif, qui semble insuffisant pour viser haut. Quand on lui demande comment améliorer l’effectif via la free agency ou la draft, il rétorque :

“Nous ne cachons aucun secret d’Etat. Nous allons nous améliorer défensivement, et c’est grandement lié à la répétition et à la continuité. Nous regardons sans aucun doute à l’intérieur. Peut-être que nous pouvons ajouter de la dimension physique à l’intérieur et avoir un peu d’aide sur les ailes. Il y a beaucoup de besoins, mais parfois il faut être patient avec vos joueurs.” Tommy Sheppard