Rudy Tomjanovich : “Ça a été un ascenseur émotionnel”

Après avoir été boudé pendant de longues années, Rudy Tomjanovich va enfin entrer au Hall of Fame avec la cuvée 2020, qui comprend notamment Kobe Bryant, Tim Duncan et Kevin Garnett. Alors que son absence avait suscité de nombreuses incompréhensions au sein de la ligue, l’ancien coach de Houston, double champion NBA peut désormais savourer.

Après avoir remercié son ancienne franchise et les fans de Houston, Rudy T est revenu, avec Mark Berman, sur les difficultés qu’il a rencontrées à ses débuts.

“Lors de mon année junior au lycée ma plus grosse préoccupation était de savoir si j’allais entrer sur le parquet. Je ne jouais jamais. J’avais seulement un tir et je faisais un air-ball. Puis l’année suivante lorsque j’étais freshman, j’ai découvert que j’allais être mis de côté toute l’année jusqu’à mon année rookie avec San Diego (qui deviendront les Houston Rockets deux ans plus tard ndlr). J’étais connu comme ‘Rudy Qui ?’ et considéré comme un flop du premier tour de la draft. Ce sont des choses qui resurgissent en ce moment.” Rudy Tomjanovich