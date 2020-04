Les Knicks, les Nets et la NBA s’associent pour un don d’un millions de masques

Le gouverneur de l’Etat de New York, Andrew Cuomo, a annoncé hier que les New York Knicks, Brooklyn Nets et la NBA, en collaboration avec Huang Ping, le consul général de Chine, ont donné un million de masques chirurgicaux à l’Etat pour les distribuer aux travailleurs en première ligne à New York City.

En plus des masques, le propriétaire des Nets Joe Tsai, et sa femme Clara Wu Tsai, vont donner 1 000 respirateurs. Ces derniers devaient arriver de Chine hier à New York. Via sa compagnie Alibaba, Tsai avait déjà donné un million de masques et 500 000 kits pour effectuer des tests.

“C’est énorme et ça va faire une différence significative pour nous.” Cuomo

La situation à New York est dramatique avec plus de 100 000 cas et 630 décès lors des 24 dernières heures, ce qui porte le total à 3 565.

Rappelons que la NBA et la WNBA, en association avec les joueurs et les équipes, se sont engagées à donner au moins 50 millions de dollars, total déjà quasiment atteint et qui pourrait bien être dépassé compte tenu de l’élan de générosité.