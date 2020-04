Tony Parker futur président de l’Olympique Lyonnais ? Jean-Michel Aulas pense à lui

Dans un entretien accordé à L’Equipe, Jean-Michel Aulas, président de l’OL depuis 33 ans, évoque sa succession, qu’il voit dans quelques années, dans environ 4 ans

Vous allez me dire ? Quel lien avec le basket ? Eh bien pour sa succession il pense à quelqu’un en particulier : un certain Tony Parker, président de l’ASVEL.

“J’ai vraiment le sentiment qu’il a les caractéristiques, estime le président de l’OL. En plus des qualités professionnelles et humaines, j’ai une grande affection pour lui et tout ce qu’il représente. […] Je le dis par transparence et parce que ça me paraît évident, je ne le dis pas parce que j’ai une idée derrière la tête et que j’en ai parlé avec Tony. Il n’y a aucune décision de prise, ni de son côté, ni du mien, ni du côté de nos actionnaires.” Aulas