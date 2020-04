Monta Ellis raconte le coup de fil qu’il avait passé à Stephen Curry en 2012, dans une période très difficile

En 2012 lorsque les Warriors ont décidé de transférer Monta Ellis aux Milwaukee Bucks afin de récupérer Andrew Bogut et Stephen Jackson, et surtout de donner les clés de l’équipe au jeune Stephen Curry, alors qu’il galérait avec ses blessures aux chevilles, la pilule a été difficile à avaler pour beaucoup de fans des Warriors. Ellis sortait de plusieurs grosses saisons, mais malgré un lien fort avec le jeune meneur, l’association ne fonctionnait pas bien et il a été sacrifié. La suite n’a pas été simple pour Curry, mais il a reçu le soutien d’Ellis

“Les fans étaient en colère. Puis il y a eu la soirée Chris Mullin, quand ils ont retiré son maillot (en mars 2012; quelques jours après le trade), et ils ont sifflé le propriétaire (Joe Lacob). Je pense que cela l’a touché parce que tout le monde parlait de moi plus qu’autre chose. Beaucoup disaient qu’ils m’auraient choisi plutôt que lui. Quand tu es jeune parfois ça t’atteint. Et j’en avais conscience. Donc je l’ai appelé et je lui ai dit : ‘Ne te préoccupe pas de tout ça man. Continue juste de bosser. Tu es dans une excellente situation, c’est ton équipe. Il y aura des critiques quoi qu’il arrive. Il va y avoir des gens qui disent ce qu’ils ont à dire. Mais une fois que tu auras inversé tout ça, je te promets qu’ils seront de ton côté et monteront dans le train en marche.’ Je lui ai dit de continuer de bosser, et de jouer au basket comme il savait le faire et d’arrêter de trop réfléchir. De simplement jouer. En tant que joueurs on rentre dans ce mode parfois et je le comprenais.”

En 2011-12 Curry n’a disputé que 27 matchs, pour ses plus faibles moyennes en carrière : 14.7 points en 28.2 minutes. A l’époque il y avait notamment un débat sur la prolongation du futur double MVP : méritait-il d’être prolongé et d’obtenir un joli contrat ? The rest is history.

En 2016, Ellis confiait à ce sujet :

“Je pense que tout arrive pour une raison. Je pense que si j’étais resté là-bas, nous n’aurions pas remporté de titre. Je suis comme ça. Comme je l’ai dit, tout arrive pour une raison. J’avais déclaré que moi et Steph n’allions pas y arriver, car nous étions trop petits; Je n’ai pas raconté d’histoire. Quand ils ont transféré l’un d’entre nous, regardez ce qui s’est passé. Ils m’ont transféré et ils ont remporté le titre. Ils ont un lineup plus grand avec Klay en 2, et ils ont Harrison Barnes pour le soutenir. Ce que j’ai dit était vrai. Si nous étions encore tous les deux là-bas, je pense que ça aurait été dur pour nous de gagner en raison de notre petit backcourt.”

