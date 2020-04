Jordan Nwora se présente à la draft

Le junior de Louisville Jordan Nwora vient d’annoncer sur les réseaux sociaux qu’il se présente à la future draft. L’ailier sort d’une saison très solide avec les Cardinals puisqu’il a tourné à 18 points à 44%, dont un très bon 40.2% de loin en 6.1 tentatives, 7.7 rebonds et 1.3 passe en 33.2 minutes

Le Nigériano-Américain a de bonnes chances d’être drafté en fin de premier tour grâce à ses qualités au shoot, et son potentiel défensif.

Jordan Nwora will sign this week with Mark Bartelstein and Priority Sports, per source. https://t.co/qVvwsFlGhF

— Adam Zagoria (@AdamZagoria) April 6, 2020