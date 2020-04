Pau Gasol a rencontré Kobe Bryant à 2h du matin : « Il m’a dit non non, je viens; C’était vraiment incroyable de sa part »

Pau Gasol a raconté à Zach Lowe (ESPN) sa première rencontre avec Kobe Bryant, aux alentours de 2h du matin à Washington, début février 2008.

« Il était très tôt quand j’ai rejoint l’équipe à Washington D.C. après avoir passé la visite médicale à L.A.. L’équipe jouait à l’extérieur, je l’ai rejoint, je n’allais pas jouer, ils avaient un match le lendemain après-midi, un dimanche. Je n’allais pas jouer ce match, je ne m’étais pas encore entraîné rien. Kobe m’a envoyé des messages à partir du moment où j’ai été tradé et il voulait passer me voir dans ma chambre dès que j’arrivais à Washington D.C. pour me parler et me souhaiter la bienvenue dans l’équipe.

Je lui ai dit d’accord mais il va être tard, peut-être 1h30-2h du matin ou quelque chose comme ça, donc tu n’es pas obligé. On peut attendre demain si tu veux. Il m’a dit non non non, je viens, je viens. Donc il est venu, j’étais agréablement surpris et il m’a dit : ‘Je suis très content que tu sois là, très excité, c’est super, mais maintenant allons gagner un titre’.

Dès le tout début il a vraiment donné le ton sur le niveau et l’état d’esprit auquel je devais être et que je devais avoir. Perdre, ne pas gagner un match en playoffs, c’est terminé. Ici on vise le titre. C’était vraiment incroyable de sa part, ça m’a montré quel type de leader il était. » Pau Gasol