Derrick Jones Jr. veut rester à Miami

Free agent cet été, Derrick Jones Jr. (23 ans, 1,98 m) n’a aucune intention de laisser planer le doute sur ses intentions : il veut rester en Floride.

« Je veux être à Miami. Comme je vous l’ai déjà dit, je ne veux pas partir. Vous voyez derrière moi (un superbe ciel bleu). J’adore cette ville. C’est beau. Je veux être ici toute ma carrière. Si c’est possible et qu’on peut trouver un accord avec le Heat, je suis pour. Je veux simplement être ici. C’est magnifique pour ma famille et moi. » Derrick Jones Jr.

Non drafté en 2016, le jumpeur payé 1,6 million de dollars cette saison et qui a débuté au Heat en tant que two-way contract avant de signer un contrat classique en juillet 2018 jouait cette saison 24.5 minutes par match pour des moyennes de 8.9 points, 4.2 rebonds, 1.1 passe et 1.1 interception.

Le trade de Justise Winslow en février semble aller en faveur d’une re-signature de Jones, reste à savoir si Miami n’a désormais pas envie de donner la priorité à Jae Crowder, arrivé de Memphis début février.