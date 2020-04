James Worthy : « J’ai progressivement appris à accepter le nouveau basket »

Le basket NBA actuel plus divertissant qu’à l’époque du Showtime des Lakers ? James Worthy répond oui.

« Oui, c’est simplement la nature du jeu. Je suis old school. J’ai entendu Bill Russell dire un jour : ‘Ils ont utilisé 2 systèmes pendant 16 ans’. Quand les équipes n’utilisaient pas le système 1, elles utilisaient le système 1A, et quand elles n’utilisaient plus le système 1A, elles revenaient au 1. Parce que c’est comme ça que le basket est censé être joué. Je veux dire, à l’époque, on savait que Robert Parish allait poser un écran à Larry Bird, mais si vous exécutez correctement les fondamentaux, la défense doit vous donner quelque chose. Cette partie-là me manque, mais j’ai progressivement appris à accepter le nouveau basket. C’est comme ça. Il s’est développé. C’est du divertissement. C’est mondial. Donc oui, c’est intéressant. C’est pour ça qu’on peut voir des gars comme (James) Harden. J’aurais adoré voir Michael Cooper ou Sidney Moncrief sur l’un de ces gros scoreurs. Je ne dis pas qu’ils les auraient stoppés, mais j’aurais adoré voir ça. » James Worthy

Aujourd’hui âgé de 59 ans, Worthy, 1er choix de la draft 1982 à sa sortie de North Carolina et 7 fois All-Star, a remporté 3 titres de champion NBA avec les Lakers entre 1985 et 1988. Entré au Hall of Fame en 2006, celui qui a fait toute sa carrière aux Los Angeles Lakers (1982-1994) travaille actuellement à la télévision américaine.

via ClutchPoints