Alexis Ajinça n’a pas fait une croix sur la NBA

ITW Basket #endirect des Etats Unis avec Alexis Ajinça qui compte 293 matches en NBA pour 5,3 points et 3,9 rebonds mais sa dernière saison remonte à 2016-17 aux New Orleans Pelicans. En octobre, il a été transféré aux LA Clippers mais ceux-ci ne l’ont pas signé et il est depuis sans club.Le Stéphanois était revenu en France, à Strasbourg, de janvier 2012 à décembre 2013, disputant la finale de Pro A 2013 et assurant 22,3 points et 9,2 rebonds au cumul de la Pro A et de l’Euroleague pour la saison 2013-14.Il est de la génération en jeune de Nicolas Batum Nicolas Batum, qui est désormais le directeur des opérations basket de l’LDLC ASVEL#bicpomtv #basketball #interview

Publiée par Bicpom TV sur Dimanche 5 avril 2020