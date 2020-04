Jared Dudley vote LeBron James pour le titre de MVP : “Est-ce que je pense que LeBron le mérite un peu plus ? Oui”

Jared Dudley est l’un des rares joueurs à avoir joué à la fois avec LeBron James et Giannis Antetokounmpo, qui sont les deux grands favoris pour le titre de MVP cette saison. Si le vétéran admet que son titre était “mérité” en 2019 malgré l’incroyable saison offensive de James Harden, il estime que cette année, la récompense devrait revenir à LeBron James. Vraie conviction ou simple soutien d’un coéquipier ? Le numéro 10 des Lakers nous donne son explication.

“LeBron a 35 ans, il mène la ligue en termes de passes décisives. Il est challengé par Anthony Davis au niveau défensif et il ne fait pas que résister, il a mis la barre encore plus haute. Il défend sur le deuxième ou troisième meilleur joueur de la ligue, avec Giannis et Kawhi. Il les contient alors qu’il a 35 ans. Il défend sur eux la majorité du match, dans le quatrième quart-temps aussi. Il a la réputation de garder de l’énergie en défense, mais il défend sur eux et nous gagnons. Offensivement, c’est toujours lui qui nous porte. La différence avec les autres joueurs, c’est qu’il arrive à impliquer tout le monde.” Jared Dudley