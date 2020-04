Nico Mannion se présente à la draft

Il y a quelques jours l’Italien (il a la double nationalité, son père est Américain) Nico Mannion (19 ans, 1m91) avait décidé de repousser l’annonce de sa décision concernant la draft mais il a confié à ESPN qu’il se présente. Aucune surprise pour le meneur freshman d’Arizona, considéré comme un des meilleurs meneurs de jeu de cette cuvée.

Avec les Wildcats il a tourné à 14 points à 39.2% dont 32.7% à 3-pts, 2.5 rebonds, 5.3 passes et 1.2 interception en 32.3 minutes, ce qui lui a valu d’être élu dans le second 5 de la Pac-12.

Excellent passeur et créateur, mais aussi bon shooteur malgré ses chiffres, il semble toutefois limité par son physique et ses qualités athlétiques pour la NBA (malgré sa bonne taille pour un meneur). Défensivement cela pourrait être difficile, mais offensivement son intelligence de jeu est un bel atout et cela devrait lui permettre d’être sélectionné dans le Top 25-20.