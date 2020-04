La NBA et le NBPA s’intéressent de près aux tests sérologiques

Alors qu’on ne sait toujours pas si la saison 2019-20 pourra reprendre ou non, Baxter Holmes d’ESPN nous apprend que la NBA et le syndicat des joueurs ont évalué ensemble la viabilité de plusieurs tests sérologiques (qui pourraient apporter des résultats en une quinzaine de minutes) afin de potentiellement s’en servir au moment d’une éventuelle reprise.

Le principe est simple : une goutte de sang est prélevée (même principe que pour les personnes diabétiques, avec une petite piqûre) et permet de détecter les anticorps développés (ou non) contre la maladie.

Lundi, Adam Silver a annoncé qu’au vu de l’incertitude actuelle, aucune décision ne serait prise avant mai. Aux États-Unis, les laboratoires Abbott (Illinois) ont commencé à livrer des tests à réponse rapide (entre 5 et 13 minutes), mais ces deniers n’ont pas encore été approuvés par la Food And Drug Administration (agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux).

Quand bien même ceux-ci seraient ensuite validés, les soignants et les autres travailleurs essentiels seraient bien évidemment prioritaires. En France, le test sérologique a été autorisé par le Ministère de la Santé en fin de semaine dernière.