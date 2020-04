Charles Barkley : « Kobe Bryant est le meilleur joueur que j’ai vu en dehors de Michael Jordan »

Dans l’émission Get Up, Charles Barkley est revenu sur son expérience face à Kobe Bryant à la fin de sa carrière. Entre 1996 et 2000, le MVP 1993 a joué à Houston.

« Michael est le meilleur joueur que j’ai vu et contre qui j’ai joué, mais je l’ai toujours dit, Kobe est ce que j’ai vu de plus proche de lui. Je n’ai pas affronté Kareem (Abdul-Jabbar) à son meilleur niveau ou Wilt (Chamberlain) à son meilleur niveau, ni Bill Russell ou LeBron James, mais je vous le dis : Kobe Bryant est le meilleur joueur que j’ai vu en dehors de Michael Jordan. Sans manquer de respect à Kevin McHale, Tim Duncan est le meilleur ailier-fort de l’histoire. Et je vais vous dire aussi, je n’ai jamais vu deux joueurs NBA jouer aussi dur que Kevin Garnett et Russell Westbrook. » Charles Barkley