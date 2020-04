Frank Ntilikina : “Je pense que le domaine où j’ai le plus progressé c’est ma confiance”

En cette période de confinement, on n’a jamais vu autant de joueurs NBA faire des live sur Instagram. Il y en a des dizaines chaque jour et hier c’est le Français Frank Ntilikina qui a fait une session en direct avec les fans. Voici quelques morceaux choisis :

Tout d’abord sur la façon dont il garde la forme et tente de s’entraîner.

“Ca a été difficile lors des premiers jours donc j’ai décidé d’acheter des poids. J’ai acheté un banc, une corde à sauter. Tous les outils que vous pouvez vous procurer et qui peuvent vous aider à rester en forme à la maison. Nous avons un programme avec nos coéquipiers. Nous restons connectés. Nous essayons tous de rester prêts.” Frank

A noter que le Français a décidé de ne pas rester à New York, il est à Dallas où se trouve son agent Bouna Ndiaye et où il avait passé une partie de l’été dernier.

Quant à sa saison, une nouvelle fois on attendait mieux du Français, qui a toutefois plutôt bien fini puisqu’il a signé un superbe double-double avec 20 points, record en carrière, et 10 passes lors de l’antépénultième rencontre avant la suspension. Quand on lui demande où il a le plus progressé depuis son arrivée en NBA, voici sa réponse :

“Ma confiance a grandi lors de mes 3 premières années en raison de tout le travail que j’effectue au quotidien, je vais à la salle tous les jours pour bosser sur mes skills, sur mon corps. Et cela m’a aidé à être désormais plus à l’aise sur le terrain et automatiquement plus confiant. Je pense que le domaine où j’ai le plus progressé c’est ma confiance.” Frank

Le match qu’il retient de cette saison, ce n’est pas son double-double, mais la victoire face aux Rockets début mars.

“C’était une super victoire, nous avons joué un excellent match. Houston a débarqué à New York en voulant vraiment remporter ce match. Nous avons joué un très bon basket ce soir-là et le Garden a vraiment pris feu. Cétait fun.” Frank

Un match qui avait été un peu éclipsé par l’affaire Spike Lee – James Dolan. Celui qu’on considère comme le fan numéro 1 des Knicks avait décidé de ne plus remettre les pieds au Madison Square Garden pour la fin de saison. Comme lui, les fans des Knicks commencent à s’impatienter de voir des résultats.