Kevin Garnett rêve de faire renaître les Seattle SuperSonics

A son retour dans le Minnesota pour y finir sa carrière, Kevin Garnett s’imaginait endosser ensuite un rôle de dirigeant aux Wolves, voire même de propriétaire, au moins minoritaire. Mais au décès de Flip Saunders, Glen Taylor est revenu sur sa parole selon KG, et désormais le Hall of Famer a un autre rêve comme il l’a confié à l’Associated Press

“Si j’avais un rêve, je dirais que ce serait de pouvoir acheter les Seattle SuperSonics et faire revivre le nord ouest et Seattle. Permettre de retrouver cet amour de la NBA dans cette salle. Je pense que c’est nécessaire et essentiel. Seattle était énorme pour notre ligue. Pas seulement Portland, mais tout le nord ouest. J’aimerais pouvoir faire ça.” KG

KG n’a jamais joué pour les Sonics, mais il a disputé pas moins de 28 rencontres à Seattle, et il a pu sentir cette atmosphère si spéciale dans cette ville où les fans attendent depuis 2008 et le déménagement à Oklahoma City, le retour d’une franchise NBA.

La ville de Seattle va accueillir à partir de 2021 une franchise de NHL, pour laquelle il devrait y avoir un énorme engouement. Ce qui empêchait jusque là en grande partie le retour d’une franchise à Seattle, c’était l’absence de salle moderne, mais la Seattle Center Arena est en pleine rénovation et devrait être terminée dans quelques mois, ce qui devrait relancer les rumeurs de l’expansion de la NBA, pour laquelle beaucoup de joueurs militent, comme Jamal Crawford, Kevin Durant. ou encore Dwyane Wade.