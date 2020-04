Carmelo Anthony raconte comment son tout premier adversaire NBA l’a forgé : « J’ai regardé ce match en boucle »

En live Instagram avec son pote Chris Paul, Carmelo Anthony s’est confié sur son tout premier match NBA. C’était le 29 octobre 2003 au Pepsi Center de Denver. Champion NCAA avec Syracuse et 3ème choix de la draft, l’ailier affrontait San Antonio.

« – Quel a été le moment le plus mémorable de ton début de carrière ? Année rookie ou autre…

– Le moment le plus mémorable ? Hum…

– Celui où tu t’es dit : ‘Ok, je suis là’.

– Mon année rookie, le premier match ! Mon tout premier match, c’était contre San Antonio. Il y a Tim Duncan, ce sont les champions, et moi je joue contre eux ?! Je crois que j’avais marqué 12 ou 13 points (12 à 4/15 aux tirs mais victoire de 8 points pour Denver, ndlr). Mais je me souviens m’être dit : ‘Yo, c’est le truc le plus dire que j’ai jamais eu à faire ! Le jeu est tellement dur et tellement différent’. Je me suis dit que je devais trouver un moyen d’être là et d’y rester. J’ai regardé ce match contre San Antonio en boucle, encore et encore. Même quand on jouait d’autres équipes, je regardais ce match. C’était l’opening night, à domicile. Je m’étais dit : ‘On n’avait jamais défendu comme ça sur moi avant, c’est à ça que je dois m’habituer ?’. Donc j’ai utilisé ce match comme un exemple quand je jouais d’autres équipes, car les autres équipes ne défendaient pas sur moi de la même manière que San Antonio, donc je me disais si je peux trouver comment battre cette défense-là, ça ira pour les autres. »