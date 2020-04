Pour Damian Lillard, ce ne serait pas juste de passer directement aux playoffs

On ne saura pas avant plusieurs semaines si la saison NBA pourra reprendre, et si c’est le cas, il y aura alors un débat sur le format et à savoir s’il faut finir ou pas la saison régulière. Pour Damian Lillard, dont les Blazers sont en 9ème position, ce serait injuste de prendre le classement au moment de la suspension

“Si la saison reprend alors, reprenons à la saison régulière. De toute façon s’il y a une reprise on sera déjà bien avancé par rapport au calendrier habituel, donc je pense que ce serait juste de finir la saison régulière. Pas seulement parce que nous sommes à la 9ème place, mais parce que nous avons un des calendriers les plus faciles lors de nos 15, 16 derniers matchs et que l’équipe actuellement 8ème a le plus difficile. Nous regardons ça genre : comment est-ce qu’on peut aller directement en playoffs alors que nous sommes dans cette situation et qu’eux sont dans cette situation ? Je pense qu’il faut jouer la fin de la saison régulière. Tu ne peux pas pénaliser les équipes qui sont hors des playoffs à l’instant T, juste parce qu’à ce moment-là elles ne sont pas playoffables et sans leur donner l’opportunité de finir la saison.” Lillard

Outre l’option de finir la saison régulière, on parle beaucoup d’un play-in, c’est-à-dire un mini-tournoi pour obtenir la ou les deux dernières places qualificatives pour les playoffs. On peut penser par exemple que les équipes classées de la 7ème à la 10ème place participent., voire de la 7ème à la 12ème place.

Via Blazers.com