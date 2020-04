Brian Windhorst : “Je me suis fait réprimander par la NBA et par le syndicat des joueurs”

Si la scène de la NBA est à l’arrêt actuellement à cause de l’épidémie de coronavirus, il y a beaucoup d’agitation en coulisse. Le commissioner Adam Silver, notamment, s’active pour tenter de trouver comment la ligue pourrait relancer la saison, si une telle action est possible. Mais il y a de plus en plus de pessimsme, comme le rapportait la semaine passée le journaliste d’ESPN Brian Windhorst., alors que jusque là la NBA n’avait qu’une idée en tête : reprendre.

“Je pense qu’il y avait de l’optimisme avec les progrès qu’il y a eu la semaine dernière. Mais il s’est passé des choses cette semaine qui ont fait que tout est parti en cacahuète. J’ai parlé à beaucoup de gens de ce problème, et il est clair que la NBA essaie de mettre sur pied une solution leur permettant d’annuler la saison. “Les discussions entre le syndicat et la ligue cette semaine – j’ai parlé aux deux camps – et il est clair que la NBA est incline à mettre en place un deal qui lui permet de mettre fin à la saison. Cependant ils ne peuvent pas encore faire ça, mais la façon dont ils négocient, ils se laissent toutes les options suivant ce qui va se passer, mais ils n’ont pas de discussions sur une reprise de la saison, ils ont des discussions au sujet des finances et de ce qui se passerait si la saison était annulée, et je pense qu’il y a actuellement beaucoup de pessimisme.” Brian Windhorst

Les infos balancées par Windhorst n’ont pas du tout plu à la NBA comme il l’a raconté hier

“Ca fait dix ou quinze jours que je parle à plein de gens en NBA de ce qu’il va falloir faire pour pouvoir recommencer à jouer. J’ai entendu beaucoup d’opinions différentes sur beaucoup de choses différentes. Je ne sais pas si ca fait de moi quelqu’un de renseigné sur le sujet, ou si mon esprit est saturé par un surplus d’informations, mais je suis passé d’optimiste à pessimiste, et je me suis fait réprimander, à la fois par la NBA et par le syndicat joueurs pour ça. Engueulé !” Brian Windhorst.

La NBA est suspendue depuis le 11 mars dernier, et au moins jusqu’au premier mai.

Via Sports Illustrated.