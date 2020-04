Les Bulls trouvent leur assistant GM aux Pelicans

C’était dans les cartons selon NBC, c’est fait d’après Shams : les Chicago Bulls ont trouvé leur assistant GM d’Arturas Karnisovas. Ce dernier a décidé d’engager J.J. Polk, qui était directeur général de l’administration du département basket des Pelicans.

Polk, qui a étudié à l’Université d’Illinois, est connu pour être un expert du salary cap. Il bossait aux Pelicans depuis 2010. Il sera donc là pour assister et conseiller Karnisovas sur les subtilités du salary cap.

The Bulls are hiring Pelicans executive JJ Polk as assistant general manager under head of basketball operations Arturas Karnisovas, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Karnisovas makes first hiring decision.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 10, 2020