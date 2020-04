David Griffin : « Nous étions très clairement dans une position où nous allions jouer des matchs importants

Dixièmes derrière Memphis (32-33) et Portland (29-37), tel était le classement des Pelicans (28-36) au moment de la suspension de la saison le 11 mars dernier. Un bilan bien plus positif qu’on n’aurait pu l’imaginer pour l’équipe qui avait démarré sur un 6-22 mais qui avait commencé à se relancer (3 victoires en 4 matchs) juste avant les débuts tant attendus de Zion Williamson.

« En première partie de saison on a eu un calendrier très difficiles et on a perdu la plupart de nos matchs à cause des blessures. Alvin Gentry et son staff essayaient de bricoler des lineups. Plusieurs fois on a joué sans 5, 6, 7, 8 joueurs de rotation […]

Nous avons vu beaucoup de facettes différentes de cette équipe, le meilleur comme le pire, et au final on est la somme de nos habitudes. Si le reste de la saison est annulé et qu’on ne fait pas les playoffs, c’est que nous n’avons pas mérité plus à ce stade. Si le reste de la saison n’est pas annulé et qu’on peut devenir de meilleures versions de nous-mêmes par la suite, alors on l’aura mérité. » David Griffin