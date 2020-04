Magic Johnson sur une possible reprise sans fans : « Ils sauront s’ajuster, croyez-moi […] Ils veulent voir qui sera champion »

En direct sur ESPN jeudi, Magic Johnson s’est montré très confiant dans la capacité des joueurs de faire abstraction de l’absence d’un public si reprise de la saison NBA il y avait dans les semaines/mois à venir.

« Adam Silver fait un travail formidable, il veut que la sécurité des joueurs et de toutes les personnes impliquées dans les matchs soit assurée avant une reprise. Pour ça il faut attendre que les chiffres chutent puis se stabilisent. Nous avons besoin du sport. Surtout dans une telle période. Mais seulement si c’est sans danger pour tout le monde. Le sport reviendra sans doute sans fans au début. La clé ce sera quand les fans seront-ils autorisés à revenir ? C’est difficile de jouer sans fans, mais disons que la NBA reprenne sans fans. Une fois que tu as joué un match comme ça, tu t’ajustes à leur absence. On a tous joué toute notre vie sur les playgrounds ou dans des pick-up games sans qu’il y ait des fans donc croyez-moi, les basketteurs sauront s’ajuster. Et puis ils ont envie de voir qui sera le champion. S’ils ont l’occasion de revenir, et qu’ils vont tous bien après avoir été testés, ils reviendront pour déterminer un champion. Ils veulent voir qui est la meilleure équipe de NBA, et moi-même je suis impatient de voir si les Lakers vont remporter le titre. » Magic Johnson