La draft NBA repoussée au mois d’août ?

C’est toujours le flou complet en NBA, qui ne sait toujours pas si la saison pourra reprendre, et les interrogations se multiplient alors que les jours passent. Il y a un dossier qui soulève beaucoup de questions, c’est celui de la draft. Les seules mesures prisent par la NBA à cet égard c’est d’interdire l’organisation de workouts et d’entretiens pré-draft en personne pour les joueurs éligibles à la draft. Les franchises sont en revanche autorisées à s’entretenir avec un joueur par vidéo (4 heures maximum par joueur). De plus, les équipes n’ont pas le droit de réclamer aux joueurs des vidéos (y compris en live) de workouts réalisés en dehors de l’environnement même de l’équipe.

La draft est prévue le 25 juin, mais avec un calendrier bouleversé et un processus post-draft totalement remis en cause, ESPN rapporte que beaucoup d’équipes NBA feraient pression sur la ligue pour quelle repousse la draft au moins au 1er août. Plusieurs dirigeants d’équipes de tête de la ligue ont confié à ESPN que repousser la draft leur permet de mieux conduire le processus pré-draft, très important, notamment les entretiens en personne, les workouts et les visites médicales.

ESPN ajoute qu’Adam Silver ne devrait pas prendre de décision avant le 1er mai sur le calendrier NBA.

Toutefois, si la ligue décide d’annuler au mois de mai la saison, la draft ne se tiendra sans doute pas aussi tard. Ce que voudraient les équipes, c’est que la draft n’ait pas lieu avant la fin de la saison ou si elle est encore d’actualité.

