Bouna Ndiaye : “Sur les critiques des autres joueurs NBA, de certains de ses coéquipiers, Rudy Gobert est assez philosophe”

Premier joueur NBA testé positif au coronavirus, Rudy Gobert a été la cible de beaucoup de critiques aux Etats-Unis en raison de son attitude quelques jours avant en conférence de presse. Le Français avait touché les micros des journalistes présents, rigolant des mesures prises par la NBA. Donovan Mitchell, également testé positif, n’a pas caché sa frustration, qui ne serait toujours pas retombé. Un moment qui a dû être difficile pour Rudy, qui s’est excusé pour son attitude, et pour certains il est celui qui a amené une prise de conscience aux Etats-Unis et peut-être évité une situation encore plus dramatique. Interviewé par France TV, son agent Bouna Ndiaye a évoqué cette situation

“Sur les critiques de la presse américaine, des autres joueurs NBA, de certains de ses coéquipiers, Rudy est assez philosophe. Il a fait une bêtise, il s’est excusé, il s’est engagé et puis il s’est très vite projeté vers l’avenir. Il a servi de bouc-émissaire mais on peut dire aussi qu’il a évité une plus grande catastrophe en mettant la NBA et le sport américain à l’arrêt. Il a fait prendre conscience du danger. C’est sûr qu’au retour il va falloir ajuster certaines choses dans le vestiaire mais tout cela est en train de se tasser.” Bouna Ndiaye

Il y a une chose sur laquelle Bouna Ndiaye et Jeremy Medjana sont moins optimistes, c’est la reprise des différents championnats

“C’est mort. Il ne faut pas rêver. En France, la fin des championnats élites va être annoncée bientôt. Entre les Américains qui sont tous repartis chez eux (ils forment près de la moitié des effectifs), entre les contrats qui s’arrêtent le 30 juin, c’est impossible de reprendre. Seule la NBA aurait les capacités de reprendre. Ils font tout ce qu’ils peuvent pour rejouer fin juin jusqu’à mi-août mais là aussi, on n’y croit pas beaucoup.” Bouna Ndiaye et Jeremy Medjana

En attendant la fin du confinement et une éventuelle reprise, les joueurs tentent de s’entraîner comme ils peuvent