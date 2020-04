Les Kings prêts à s’aligner sur n’importe quelle offre pour Bogdan Bogdanovic ?

Selon Jason Jones (The Athletic), les Kings considérerait Bogdan Bogdanovic comme la priorité n°1 en vue de le leur free agency et seraient prêt à s’aligner sur « n’importe quelle offre » faites au Serbe de 27 ans si ce dernier venait à en signer une d’une autre équipe. Free agent avec restriction à l’issue de la saison, son salaire 2019-20 s’élève 8,5 millions de dollars.

Dans sa 3ème année NBA, l’arrière né à Belgrade et en concurrence sur son poste avec son ami Buddy Hield (prolongé pour 4 ans et 86 millions de dollars à l’automne dernier) tournait à 14.5 points (career-high), 3.2 rebonds, 3.2 passes et 1 interception par match en 28.5 minutes de moyenne par rencontre avant la suspension de le saison le 11 mars dernier.

Jones suggère par ailleurs qu’après s’être assurés d’avoir re-signé Bogdanovic, les Kings devraient se mettre en quête d’un joueur capable de les aider côté défensif, tout particulièrement sur l’aile.