Joe Lacob n’écarte pas de redescendre à la draft

En plus d’enregistrer les retours de Stephen Curry et Klay Thompson après des blessures l’année prochaine, les Warriors pourront également compter sur le renfort d’un rookie de premier plan, puisqu’ils auront un très bon choix de draft. Et beaucoup de temps pour la préparer, comme l’explique le propriétaire Joe Lacob.

“Nous n’avons jamais passé autant de temps à préparer la draft collectivement. Évidemment, on a beaucoup de temps pour ça. J’ai regardé des vidéos de tous les tops joueurs, j’ai regardé des interviews aussi, leurs highlights au lycée… On a eu une visioconférence l’autre jour, on était genre 17 à parler de la draft et de la manière de l’approcher, qu’elles seront les prochaines étapes. Nous n’avons clairement pas l’excuse de ne pas avoir assez de temps. Évidemment, le mauvais côté des choses, c’est qu’on ne peut pas faire nous-mêmes des entretiens ou des workouts, ou regarder la March Madness. Ça va être intéressant, je pense qu’il y a assez d’informations sur la table, et que nous avons assez travaillé pour prendre la bonne décision. On va regarder tous les scénarios. Je vais être honnête : on va voir si on draft quelqu’un avec notre pick. Peut-être qu’on va trade down, c’est une possibilité. Je ne dis pas que c’est ce qu’on préfère, juste qu’on y pense. On va regarder toutes les options.” Joe Lacob.

Le problème, c’est que cette draft est annoncée assez faible, et descendre à la draft leur permettrait d’offrir un contrat rookie plus faible à leur cible. A première vue aucun joueur ne semble être un franchise changer, et si les Warriors pense qu’il en est ainsi, descendre dans la draft pourrait être une option. À noter qu’ils possèdent également deux choix au second tour.

Via NBC Sports.