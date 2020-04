Hakeem Olajuwon présentera Rudy Tomjanovich : “Il est la raison pour laquelle je suis au Hall of Fame”

Enfin sélectionné pour entrer au Hall of Fame, Rudy Tomjanoich va devoir choisir des personnes pour le présenter lors de la cérémonie d’intronisation fin août. Sans surprise, on apprend via Fox Sports que parmi ceux qui le présenteront il y aura Hakeem Olajuwon, avec qui il a remporté deux titres et qui était le leader de l’équipe.

“Je lui ai demandé s’il voulait bien faire la présentation et il m’a dit : ‘j’en serais honorais.’ C’est normal parce qu’il est la raison pour laquelle je suis au Hall of Fame.” Rudy T

Rappelons qu’il faut être déjà au Hall of Fame pour présenter quelqu’un et Rudy T a également confié que Calvin Murphy a accepté d’endosser ce rôle.