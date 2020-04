Le départ de Kevin Durant ? Une « bonne chose » au final pour le propriétaire des Warriors

Joe Lacob est un optimiste, alors même si son équipe a perdu Kevin Durant l’année dernière, il approche désormais la situation en en retenant que le positif : les économies réalisées par l’équipe et la possibilité pour elle d’entamer une reconstruction plus vite.

« C’est vraiment une chose étrange à dire, mais le fait qu’il soit parti au moment où il est parti s’est peut-être avéré être la bonne chose à faire. Lui a senti, pour lui, que ce n’était pas la bonne chose à faire de rester, et mon souhait est qu’il prenne du plaisir là où il est. Il n’était pas très à l’aise. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, il est passé à autre chose. Mais cette année (2019-20), il n’aurait pas jouer. Nous aurions eu une masse salariale énorme. Mais on a pu amorcer une reconstruction un peu plus tôt que nous n’aurions pu le faire sinon. Ça prouvera peut-être que c’était la bonne chose à faire sur le long terme (qu’il soit parti). Je suis un optimiste. Je cherche toujours le positif d’une situation. Oui, il est parti. C’est négatif. Mais le positif là-dedans c’est que cela a été une occasion pour nous d’entrer dans une nouvelle phase plus rapidement. » Joe Lacob