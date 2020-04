Stephen Curry : « Contre qui je me dis que je vais marquer 60 pts en regardant le calendrier ? Tout le monde ! »

En live sur le compte Instagram de la NBA vendredi, Stephen Curry a répondu aux questions de son ancien coéquipier JaVale McGee, titré en 2017 et 2018 avec les Warriors.

« JaVale McGee : – Ok tu ne vas peut-être pas répondre à cette question, mais on verra. La saison NBA commence, tu reçois le calendrier, tu regardes qui tu vas jouer… Contre quelle équipe, ou contre quel joueur de cette équipe qui va défendre sur toi, tu te dis :’Ok ce soir j’en plante 60′.

Steph’s confident he can drop a 60-piece on anybody 😤

