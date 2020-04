NBA : Les signatures ou mouvements mis en pause jusqu’à nouvel ordre

Edit : Le 12 mars la NBA et le syndicat des joueurs s’étaient mis d’accord pour entrer dans une période de moratorium, c’est-à-dire pour geler tous les mouvements sur la période. Aujourd’hui Shams annonce que les deux camps ont décidé de prolonger cette période de moratorium jusqu’à nouvel ordre.

The NBA and NBPA have agreed to extend the moratorium on transactions (agreements, trades, player/team options) indefinitely, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium .

13 mars : Selon Shams, la NBA et le syndicat des joueurs ont trouvé un accord pour entrer dans une période de moratorium. Cela veut dire que du 12 mars (hier) jusqu’au 10 avril (date à laquelle la saison pourrait potentiellement reprendre) il n’y aura aucun mouvement en NBA : pas de signature, pas de trade, pas de contrat de 10 jours, pas de décision sur les player ou team options. La ligue est donc totalement à l’arrêt sur et en dehors des parquets.

A noter que les joueurs vont recevoir leur prochaine paie le 15 mars.

NBA and players union's moratorium period is planned to be effective March 12 (yesterday) to April 10, then reassess. Players will be paid in full on next check on March 15. https://t.co/ukLtTyarij

