La FFBB crée un fonds pour lancer l’opération « Retour au Jeu »

Le fonds se répartit entre une part destinée aux clubs d’un montant d’un million d’euros et une part pour les Comités Départementaux de 500 000 euros. En plus de ces sommes, la FFBB apportera une aide à chaque Ligue Régionale en offrant un terrain mobile de 3×3 pour un montant total supplémentaire de 530 000 euros.

Si la FFBB a la capacité d’augmenter la valeur de ce fonds, l’intégralité des nouveaux financements sera répartie exclusivement en soutien aux clubs affiliés.

L’attribution d’un financement se fera sous forme d’appel à projets entrant dans le cadre d’organisation, en particulier, de tournois (5×5 ou 3×3), d’événements conviviaux autour du basket, de séances de Basket Santé, de formation de dirigeants. Les projets seront à déposer entre le 1er juin et le 31 décembre 2020.

La FFBB met donc en œuvre un dispositif complet à destination des organisateurs (clubs, comités, ligues, associations, collectivités territoriales …), pour qu’ils partagent leurs différentes initiatives (tournois, matchs d’exhibition, plateaux, fêtes…) et obtiennent des moyens pour les mettre en place.

La Fédération souhaite ainsi permettre au plus grand nombre de venir partager de nombreux moments sportifs et festifs autour de notre sport et ainsi les mettre aux couleurs de l’opération « Retour au Jeu » qui disposera de sa page internet intégrée au site de la FFBB.