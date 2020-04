[NBA HORSE Challenge] Allie Quigley  : “Lequel d’entre vous va terminer second ? Je gagne toujours”

C’est ce soir que démarre le NBA HORSE Challenge, qui mettra aux prises des joueurs NBA et des légendes, mais pas seulement puisque des joueuses NBA sont de la partie, dont l’arrière du Sky de Chicago Allie Quigley.

Pour ceux qui ne suivent pas la WNBA, Allie Quigley est 3 fois All-Star et elle a remporté 2 fois le concours à 3-pts, avec notamment un incroyable 29 en 2018 ! C’est une shooteuse d’élite qui affiche 43.1% de loin sur les 3 dernières saisons, et elle annonce la couleur :

“Je peux sortir la fameuse déclaration de Larry Bird. Lequel d’entre vous va terminer second ? Je gagne toujours.” Allie Quigley

Elle vient pour gagner et pour ça il faudra d’abord éliminer Chris Paul en quart de finale

“Je me sens bien. Je sais que c’est un grand shooteur. Il est 10 fois All-Star, c’est un super joueur, un champion olympique. C’est Chris Paul quoi. C’est cool de jouer contre lui. Je ne l’ai jamais rencontré. Là c’est pour une oeuvre de charité donc au bout du compte c’est pour le fun. Je suis contente d’en faire partie.” Allie Quigley

Elle a aussi envoyé une petite vidéo d’un trick shot qu’elle pourrait utiliser

“J’en ai quelques-uns en tête, mais je vais essayer de faire une combinaison des deux : quelques shoots basiques pour avoir des lettres au tableau d’affichage puis quand je me sentirai bien, je ferai quelques trick shots.” Allie Quigley

.@alliequigley already prepping for Sundays #NBAHorseChallenge against @CP3 pic.twitter.com/fi87mD2jS9

— UNINTERRUPTED (@uninterrupted) April 9, 2020