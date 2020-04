Shaq avait proposé 10 000$ à Isaiah Rider pour qu’il se batte avec Kobe Bryant

Viré par les Atlanta Hawks en mars 2000, Isaiah Rider, qui sortait de quelques bonnes saisons à Portland et le Minnesota, a finalement rebondi aux Lakers quelques mois plus tard. Il a débarqué dans une équipe championne en titre où ça n’allait déjà pas très bien entre Shaq et Kobe Bryant. La preuve avec cette anecdote assez improbable racontée par l’ancien vainqueur du concours de dunks dans l’émission All The Smoke

“Quand je suis arrivé aux Lakers, Shaq me dit ‘Si toi et Kobe vous vous embrouillez, tu auras 10 00$ dans ton casier…C’était le 3ème jour d’entraînement…J’étais là ‘Man, come on, tu te fous de moi.’ Il est là ‘Il y aura 10 000$ en billets d’un dollar si tu un jour tu venais à te battre avec lui et que tu assures, tu pourras encaisser ça.’ Je n’arrivais pas à y croire, je me disais ‘Man, ces mecs sont fous.’ Mais je me serais fait virer instantanément si j’avais levé la main sur ce mec.” J.R. Rider

Il n’y a pas eu de baston entre Kobe et Rider (qui a souffert face à Kobe à l’entraînement pendant l’année), et lors de son unique saison en Californie, l’arrière a décroché une bague, même s’il n’a pas joué les playoffs. Après seulement 10 matchs avec les Nuggets la saison suivante, il a été coupé et n’a plus jamais rejoué.