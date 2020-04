Nico Mannion : “mon objectif ce n’est pas de jouer en NBA, je veux devenir All-Star et remporter des titres”‘

sans surprise le meneur de jeu d’Arizona Nico Mannion, qui possède la double nationalité, italienne et américaine, a décidé de se présenter à la draft. Il est attendu au premier tour, et pourrait même être un lottery pick. Dans une interview accordée au média italien Tuttosport, il a affiché ses ambitions.

“Mon père m’a dit que rester longtemps en NBA était plus dur que de juste y entrer. Donc mon objectif ce n’est pas de jouer en NBA, je veux devenir All-Star et remporter des titres. Mon père m’a aussi dit de rester humble et d’apprendre le plus possible des vétérans.” Mannion

Son père c’est Pace Mannion, 43ème choix de la draft 1983 et qui compte 216 matchs en NBA mais était un journeyman puisqu’il a fait 6 franchises en 6 saisons et tournait à seulement 3.1 points, 1.2 rebond et 1.1 passe en 9.8 minutes, avant de s’expatrier en Europe et plus précisément en Italie. L’Italie c’est justement le pays que Mannion a décidé de représenter et il a même déjà porté les couleurs des Gli Azzurri.