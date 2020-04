Tilman Fertitta juge qu’il a fait “une faveur” aux 45 000 employés qu’il a congédiés

Dès le début de la crise aux États-Unis en raison de la pandémie de coronavirus, Tilman Fertitta, propriétaire des Houston Rockets et milliardaire, a décidé de congédier environ 40000 employés de ses chaînes de restaurants. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien pour celui dont la fortune est estimée à 4.8 milliards de dollars, ce qui en fait une des 50 personnes les plus riches de la planète.

“Je tiens bon, je tiens vraiment bien. Mais j’ai 45 000 employés que nous avons dû mettre au chômage et c’est vraiment malheureux, et que nous devons remettre au boulot dès que ce sera possible. Il y a 16 millions de chômeurs et on ne sait pas combien il y en aura la semaine prochaine. C’est ce qui est triste dans cette crise.” Fertitta