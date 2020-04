Dirk Nowitzki : “Il se serait passé quoi si j’avais terminé ma carrière avec Steve Nash et Michael Finley ?”

Entre les saisons 1998/1999 et 2003/2004 Steve Nash a formé un duo ultra-efficace en attaque avec Dirk Nowitzki à Dallas. Les deux hommes s’éclataient, aussi bien sûr qu’en dehors des terrains, et ils ont même réussi un beau run de playoffs en 2002/2003. Sauf que cette association prendra fin assez abruptement, avec le départ du Canadien pour Phoenix en à la fin de la saison 2004. Une décision qui a fait mal à Dirk, tout comme celle de ne pas retenir Tyson Chandler après avoir gagné le titre en 2011.

“Je pense que ce qui nous a fait mal, c’était le lockout juste après qu’on ait remporté le titre. Des décisions ont été prises après le lockout, et elles nous ont fait mal sur le long terme. Pour ce qui est de Nash, ça a été dur. Je pense que Mark Cuban avait le sentiment que son dos n’allait pas tenir les années de contrats que Phoenix lui proposait. Parfois, on prend des décisions que l’on regrette par la suite, et parfois on a de la chance. Comme en 2011 (quand ils ont remporté le titre ndlr). Ces deux choix n’ont pas été bons, mais Donnie Nelson a pris de bonnes décisions tout au long de ma carrière, qui nous ont permis d’être en position de gagner 50 matchs ou plus pendant plus de dix ans. Il y a eu plus de bien que de mal.” Dirk Nowitzki.

D’ailleurs, Don Nelson voulait apparemment garder Steve Nash, et cette décision de le laisser partir serait vraiment venue de Mark Cuban. Un an seulement plus tard, Don Nelson quittait Dallas.

“Je ne sais pas si les mauvaises relations entre lui et Cuban ont commencé à ce moment où après que Nash soit parti, je ne me rappelle pas exactement. Je sais que Nash m’a appelé et m’a dit : “Phoenix m’a proposé ça, et si les Mavs ne s’en approchent pas, je m’en vais.” Je me suis dit qu’on allait voir ce qu’il se passait. Le jour d’après, il m’a dit qu’il partait. Donc c’était dur. Je pense que Don n’était pas heureux de ce départ. Le poste de meneur est très important dans son système, vu qu’on court beaucoup et qu’il y a beaucoup de pick-and-rolls. Il avait le sentiment que Nash était parfait pour son style. Je ne sais pas si la cassure a commencé à ce moment-là où si d’autres choses se sont passées. Mais c’est comme ça. Parfois, je me pose des questions… Il se serait passé quoi si j’avais terminé ma carrière avec Nash et Michael Finley ? Parfois, je me dis que le joueur que Nash est devenu à Phoenix était incroyable. Je pense que les athlètes qu’il avait autour de lui, avec leurs capacités physiques, on ne les avait pas à Dallas. Il a été deux fois MVP, leur système et ce qu’ils avaient autour de lui étaient parfaits. Je pense que son départ, ainsi que celui de Mike, ça m’a aidé à grandir, à prendre les rênes et à faire de cette équipe mon équipe. Je ne sais pas ce qu’il se serait passé s’ils étaient restés. Comme toutes les situations, il y a des bons et des mauvais côtés. On ne saura jamais.” Dirk Nowitzki.