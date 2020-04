Travis Outlaw : “Les Blazers ont trop poussé Greg Oden”

Drafté en première position en 2007, juste devant un certain Kevin Durant, Greg Oden n’a pu jouer que 105 matchs en NBA, la faute à une avalanche de blessures, du début à la fin de sa carrière. Channing Frye, ancien intérieur fuyant drafté lui en 2005, a pu le cotoyer pendant deux saisons à Portland. Et il est persuadé que sans les genoux récalcitrants d’Oden, ce dernier aurait fait honneur à sa position de draft.

“C’est l’un des gars, ça se joue entre lui et Brandon Roy, dont j’aurais vraiment aimé qu’il soit en bonne santé. Quand il s’entrainait, il faisait des trucs incroyables. Vous compreniez alors pourquoi il avait été sélectionné en première position. Personnellement, en voyant ça, j’aurais fait le même. Évidemment, Durant est ce qu’il est, mais Oden, c’était une anomalie physique.” Channing Frye.

Malheureusement, impossible pour lui de passer beaucoup de temps sur les terrains. Pour Travis Outlaw, qui a lui aussi évolué à Portland aux côtés d’Oden, c’est en partie de la faute de la franchise.

“J’ai le sentiment qu’ils ont essayé d’un peu trop le pousser. Il fallait le laisser prendre ses marques avant de lui filer la balle.” Travis Outlaw.

À cause d’une opération au genou droit, Oden a manqué toute sa saison rookie. Au moment de ses grands débuts lors de l’exercice suivant, il s’est blessé au pied, puis à nouveau au genou quelques mois plus tard… De quoi frustrer la franchise.

“Quand vous prenez quelqu’un en première position, vous essayez de montrer directement pourquoi vous l’avez choisi. Personnellement, je me disais : “Donnez-lui le rôle de Joel Przybilla (un intérieur besogneux ndlr) déjà, et ensuite il va s’épanouir. Mais ils ont essayé d’accélérer le processus.” Channing Frye.

Et on peut comprendre les Blazers, qui avaient dans leur effectif trois jeunes joueurs ultra-prometteurs entre Oden, Roy, et LaMarcus Aldridge. Lorsque les trois hommes ont été ensemble sur les terrains, les Blazers affichent un bilan de 50 victoires et 12 défaites. Pourtant, Frye estime que ces trois-là n’étaient pas complémentaires, notamment les deux intérieurs.

“Oden et LaMarcus, ce n’était pas les meilleurs quand ils étaient ensemble. Joel, c’était un super complément aux côtés d’Aldridge parce qu’il voulait juste prendre des rebonds. Mais quand vous donnez ce rôle à Greg, il pense : “Mec, je suis le premier choix, je peux faire plus que ça.” Lui et LaMarcus, ils aimaient les mêmes positions. Et puis il y avait aussi Brandon, qui pensait : “OK, prenez les shoots que vous voulez en début de match, c’est moi qui m’occupe de tout dans le dernier.” Channing Frye.

