Les Blazers annoncent le décès de leur assistant vidéo

Triste nouvelle puisque les Portland Trail Blazers annoncent le décès soudain de Zach Cooper, assistant vidéo de la franchise.

Je suis dévasté par la nouvelle du décès de Zach. Il était un membre estimé de notre staff, mais encore plus important, il était un incroyable jeune homme que tout le monde aimait et appréciait. Les mots ne peuvent pas exprimer mon chagrin dans une telle perte.” Terry Stotts

“C’est une perte bouleversante pour toute la famille des Blazers. Zach était quelqu’un de positif, qui bossait sans relâche et en plus un incroyable enseignant. Mes prières vont à sa famille et à tous ceux qui l’aimaient.” Neil Olshey, président des Blazers

Cooper était arrivé aux Blazers cette saison après avoir été le directeur du département scouting et vidéo du Drea d’Atlanta pendant deux saisons. Avant ça il était coordinateur vidéo en NCAA (Tulsa et Houston)

A video assistant on the Portland Trail Blazers, Zach Cooper, has died unexpectedly. Quotes from Portland President Neil Olshey and head coach Terry Stotts. pic.twitter.com/GJD6Y3mxie

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 13, 2020