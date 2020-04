Gar Forman viré après 22 ans aux Chicago Bulls

Les fans des Chicago Bulls doivent être heureux, la franchise vient d’annoncer qu’elle se sépare de Gar Forman. Avec l’arrivée d’Arturas Karnisovas, on se demandait s’il allait être replacé dans un autre rôle comme c’est le cas pour John Paxson (conseiller) ou s’il allait être carrément viré.

Il avait été nommé GM des Bulls en 2009 et il était avec la franchise depuis 1998, d’abord dans un rôle de scout, puis ensuite directeur du personnel. En 2011 il avait même décroché le titre de dirigeant de l’année, mais depuis il brillait par ses choix plus que discutables.

“Ce fut un honneur et un privilège de travailler pour les Bulls pendant plus de deux décennies. Il n’y a pas de meilleurs propriétaires dans le sport que les Reinsdorf et je tiens à remercier Jerry et Michael pour leur soutien durant mes années dans l’équipe.” Forman

“Ca a été un conseiller et un ami fidèle durant ces années et au nom de tout le monde je veux le remercier pour son engagement envers cette organisation. Gar fera toujours partie de la famille des Bulls.” Jerry Reinsdorf, propriétaire