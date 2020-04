NBA HORSE Challenge : Zach LaVine sort Paul Pierce sans pitié, Trae Young et Chris Paul éliminés

Les débuts du NBA HORSE Challenge avaient lieu ce dimanche et l’on connaît les demi-finalistes : Chauncey Billups a battu Trae Young, Mike Conley a battu Tamika Catchings, Allie Quigley (Chicago Sky) a battu Chris Paul et Zach LaVine a battu Paul Pierce… sans prendre la moindre lettre.

Le dunk n’était pas autorisé mais le Bull s’est montré très créatif (voir vidéo ci-dessous) pour déséquilibrer l’ancien Celtic, qui s’est également dit gêné par le temps maussade (pluie légère, vent) à Los Angeles au moment de l’affrontement.

Les demi-finales et la finale seront diffusées jeudi à 21h (ET, soit 3h du matin en France) sur ESPN. State Farm, sponsor de la compétition, fera un don de plus de 200 000$ au nom du gagnant pour la lutte contre le coronavirus.