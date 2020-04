Rudy Gobert : « C’est loin d’être parfait […] On ne s’est pas parlé pendant un moment, mais on a discuté il y a quelques jours »

En live sur Instagram hier, Rudy Gobert s’est exprimé sur sa relation actuelle avec Donovan Mitchell, alors que des rumeurs les annonçaient toujours en grand froid ces derniers jours. La situation ne serait ainsi pas aussi « irréparable » que cela entre les deux coéquipiers.

« On ne s’est pas parlé pendant un moment après ça c’est vrai, mais on a discuté il y a quelques jours. On est tous les deux prêts à essayer d’aller gagner un titre pour cette équipe. » Rudy Gobert

L’arrière, All-Star comme pour le Français pour la première fois cette année, lui avait reproché son manque de prudence après avoir appris qu’il était comme lui, positif au coronavirus il y a un peu moins d’un mois.

« Le but c’est de rester professionnel. Tout le monde a différentes relations… ce n’est jamais parfait. Même pour des gens qui sont mariés… ce n’est jamais parfait. Entre moi et mon coéquipier, c’est loin d’être parfait. Mais au bout du compte, on veut tous les deux la même chose : gagner. Nous sommes tous les deux des adultes, et nous allons tous les deux faire ce qu’il faut pour gagner. » Rudy Gobert