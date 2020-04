Jayson Tatum valide le surnom que lui a donné LeBron James

C’est l’un des plus gros problèmes liés au confinement. Comment réussir à se maintenir en forme ? Si certains disposent de centre d’entraînement à la maison, ça n’est pas le cas pour tout le monde. Jayson Tatum, lui, avoue dans The Jump, qu’il n’a pas été en contact avec la balle orange depuis un long moment.

Interrogé par Rachel Nichols, le néo All-Star n’a pas discuté seulement confinement puisqu’il est aussi revenu sur deux actions marquantes de sa carrière ; son “cassage de cheville” sur Paul George et son dunk sur LeBron James durant le Game 7 des finales de conférence 2018.

Le King l’avait d’ailleurs surnommé “Le Problème” après une rencontre entre les Lakers et les Celtics.

Jayson Tatum joins #TheJump & says he "hasn't touched a basketball" since Boston's last game. We also discussed last year's MVP (he thinks Harden should have won), food he's helping get to families in Boston & St. Louis, and if he's on board with the new nickname "The Problem" pic.twitter.com/Pe0OxboyY2

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) April 13, 2020