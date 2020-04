Jeremy Lin versera jusqu’à 1 million de dollars de dons : “C’est un combat entre l’obscurité et la lumière”

L’ancien joueur NBA, Jeremy Lin a décidé de verser 500 000 dollars pour lutter contre le coronavirus. Il a décidé d’effectuer ce don à “Direct Relief” et “Feeding America”. L’ancien Raptor s’est également engagé à matcher chaque don effectué à hauteur de 500 000 dollars supplémentaires.

Cet acte de générosité a été accompagné d’une lettre publiée sur The Players Tribune. Extraits.

“En tant qu’humains, j’ai le sentiment que nous sommes à la croisée des chemins en ce moment. Pour moi c’est simple, ce que nous sommes en train de vivre est un combat entre l’obscurité et la lumière. Les réseaux sociaux ne sont probablement pas la meilleure représentation de l’humanité, mais c’est le seul miroir que nous avons, pas vrai ? C’est quelque chose que l’on regarde chaque jour, même chaque heure. Et ce petit écran montre le meilleur et le pire de ce qui est en nous durant cette crise. Peut-on honnêtement dire que nous sommes fiers de ce que nous voyons ? La vérité, c’est que nous avons cette lumière en nous, parce que des millions de gens déjà on choisit d’être cette lumière chaque jour.” Jeremy Lin