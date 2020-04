La mentalité de compétiteur de Michael Jordan “n’a pas d’égal” selon un ancien assistant coach des Lakers

Actuellement coach des Washington Mystics en WNBA, Mike Thibault a été assistant chez les Bulls entre 1982 et 1988. Il a eu l’occasion de scouter Michael Jordan en vue de la draft 1984, et il a croisé le chemin de pas mal de légendes comme Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar (il était assistant aux Lakers), Scottie Pippen et désormais Elena Delle Donne. Comme de nombreux observateurs, c’est le côté compétiteur qui l’a le plus marqué chez Jordan et qui faisait la différence.

“La chose la plus marquante à propos de Michael au moment où nous l’avons drafté était son esprit de compétition. Très peu de joueurs auraient pu faire ce qu’il a réalisé : deux 3-peats avec une pause entre, où il s’est essayé au baseball. Sa mentalité de compétiteur n’a pas d’égal selon moi. Je sais qu’il y a d’autres très grands joueurs, j’ai coaché Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar et aujourd’hui il y a des gars comme LeBron James, mais féroce compétiteur ça le représente mieux que quiconque. Il avait cette mentalité jusqu’au dernier jour où il a joué.” Mike Thibault

Via Yahoo Sports