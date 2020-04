Arturas Karnisovas et les Bulls vont s’entretenir avec 3 candidats pour le poste de GM

Le nouveau Vice Président des opérations basket des Bulls, Arturas Karnisovas ne perd pas de temps. À peine arrivée, l’ancien GM des Nuggets a déjà engagé un assistant GM (JJ Polk) et son ancien scout à Denver, Pat Connelly.

Mais sa mission principale reste de pourvoir le poste de General Manager, toujours vacant pour l’instant. Adrian Wojnarowski nous apprend aujourd’hui que les Bulls ont déjà trois entretiens de prévus dans le courant de la semaine.

Selon l’insider, les Bulls ciblent Marc Eversley (vice président du sportif, Sixers), Mark Hugues (assistant GM, Clippers) et Matt Lloyd (assistant GM, Magic) et ont déjà reçu la permission pour s’entretenir avec eux.

ESPN Sources: The Bulls and Arturas Karnisovas had permission granted to interview three of the franchise's GM candidates this week: Marc Eversley (76ers), Mark Hughes (Clippers) and Matt Lloyd (Magic).

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 14, 2020