Le poker avec Michael Jordan; Adam Morrison : “Mike lui a dit : ‘300 $ ? Je pourrais regarder deux singes baiser pour 300$ !'”

Le double champion NBA et désormais assistant à Gonzaga, Adam Morrison, a été drafté par les Charlotte Bobcats en 2005, juste avant l’arrivée de Michael Jordan à la tête de l’organisation. Malgré ses trois petites saisons passées du côté de la Caroline du Nord, l’ailier avait quelques anecdotes croustillantes à raconter sur His Airness dans le podcast Battle for L.A.

“Nous avions une règle tacite au sein de la ligue, que beaucoup d’équipes appliquaient. Si vos équipes se jouaient en basket ou au football américain, il y avait un pari automatique de 100 dollars. Gonzaga avait joué North Carolina au Madison Square Garden après mon année rookie et nous avions gagné. J’avais vu MJ à la soirée de Noël et je lui avais dit : ‘Hey, tu me dois 100 dollars !’ Moi je rigolais, mais lui était genre ‘Pas de problème.’ Et il a sorti 8000 ou 10 000 dollars de sa poche.” Adam Morrison

Michael Jordan était connu pour avoir toujours beaucoup d’argent sur lui, en grand amoureux des paris et autres jeux d’argent, sur un terrain de golf ou à la table de poker. Morrison s’est d’ailleurs remémoré une partie de poker dans l’avion des Bobcats.

“Nous avions l’habitude de jouer aux cartes dans l’avion. Mike ne voyageait pas beaucoup avec nous, il n’était ni le propriétaire ni le GM. Mais il était là lors d’un road trip et quelqu’un lui a demandé ‘Tu veux jouer aux cartes avec nous ?’ Il a répondu ‘Bien sûr.’ Mais on lui a dit qu’il ne pouvait pas mettre 50 000 dollars et faire se coucher tout le monde à chaque main. On avait limité la mise à 1000 dollars. À un moment, il y a eu un duel entre Gerald Wallace et lui. Le tirage avait donné une quinte et une quinte flush, on voyait que Mike avait quelque chose en tête. Gerald a bougé le premier et lui a parié 300 dollars. Mike lui a sorti : ‘300 $ ? Je pourrais regarder deux singes baiser pour 300$ !’ Tout le monde se marrait. C’était vraiment cool de vivre des moments comme ça avec lui. C’était mon idole en grandissant.” Adam Morrison

Via Clutch Points