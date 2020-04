High School : Emoni Bates élu joueur de l’année, une première dans l’histoire !

L’ailier Emoni Bates vient de recevoir le trophée Gatorade National Boys Basketball Player of the Year, qui comme son nom l’indique récompense le meilleur lycéen de la saison. Il devient le tout premier sophomore (2ème année) de l’histoire à remporter le titre de joueur de l’année.

Il devance les seniors Cade Cunningham et Evan Mobley, et succède à James Wiseman.

Celui qu’on compare à Kevin Durant depuis des années et qui est annoncé comme le premier choix de la draft 2022 (si la NBA supprime l’âge limite) ou 2023, a tourné à 31.6 points, 9 rebonds et 2.6 passes avec Lincoln. A 16 ans, il mesure 2m06 et possède une envergure de 2m16, et surtout possède des qualités de basketteur impressionnant, notamment une impressionnante capacité à mettre des shoots contestés, à l’image de Kevin Durant. Excellent en sortie de dribble, il développe un très bon QI basket et une très bonne vision de jeu. Ceux que les scouts mettent aussi beaucoup en avant c’est sa mentalité de leader.

Avant la suspension de la saison, il avait compilé 63 points et 21 rebonds.

