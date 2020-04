Cela fait désormais un mois qu’Adam Silver annonçait la suspension de la saison NBA. A ce moment-là on était dans le flou, et la situation n’a pas du tout changé. Les joueurs patientent, en essayant de se maintenir un minimum en forme, et ils gardent espoir comme LeBron James.

“Je n’en suis pas encore au stade où je me dis qu’on est au un point de non retour ou genre ‘Ok, c’est le coup de grâce. Dites nous quelque chose maintenant.’ Nous prenons juste ça au jour le jour, surtout ici dans notre famille. Evidemment nous aimerions tous nous lever demain et que les responsables du pays annoncent ‘Ce truc est sous contrôle, dans deux semaines nous allons pouvoir reprendre le cours normal de nos vies.’ Ce serait idéal.” LeBron

Idéal mais plus les jours passent et plus une reprise de la saison semble compromise, la situation étant toujours compliquée aux Etats-Unis.

Via LA Times