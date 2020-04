Steve Kerr : “Shaun Livingston est une des meilleures personnes que j’ai côtoyée”

Quand il était jeune, Shaun Livingston était vu comme une future star. La preuve ? Sa sélection en quatrième position de la draft en 2004, alors même qu’il venait directement de high school. Sauf que quelques saisons plus tard, en 2006/2007, le meneur s’écroule sur une contre-attaque. Verdict ? Son genou gauche est en miette, à tel point qu’une amputation a même été envisagée pendant un temps. Heureusement, cette solution ne sera pas retenue. Il ne peut pas jouer la saison suivante, ne participe qu’à 12 rencontres celle d’après, puis 36… Mais malgré ces difficultés, le meneur tout juste retraité a su se remettre sur les bons rails, et devenir un joueur clé des Golden State Warriors, lors des trois bagues remportées par la franchise ces dernières années.

Hier c’était “l’anniversaire” de son opération suite à sa terrible blessure, il y a 13 ans. À cette occasion, son ancien coach Steve Kerr lui a rendu hommage en quelques mots sur Twitter.

Livingston a joué pour neuf équipes au cours de ses 14 saisons dans la ligue, et il tourne en carrière à 6,3 points, 2,4 rebonds et 3 passes décisives par match.

One of the best people I've ever been around. The resilience to come back from that injury and play & lead at such a high level was remarkable. https://t.co/8YQ0sXyXXJ

— Steve Kerr (@SteveKerr) April 12, 2020