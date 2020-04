Les « Kobe Challenges » ajoutés à NBA 2K20 ! Pour rejouer les 8 moments les plus emblématiques du Black Mamba

Alors qu’on les attendait dans un prochain opus dédié à la légende des Lakers, 2K a annoncé lundi avoir ajouté à NBA 2K20 des « Kobe Challenges », à l’image des « Jordan Challenges » de la version 2011 du jeu vidéo. Le but, réussir à reproduire manette en main les 8 plus moments les plus marquants de la carrière de Kobe Bryant sous le maillot purple & gold.

Au programme bien sûr son match à 81 points, mais aussi ses 60 points pour sa dernière ou encore son fameux alley oop pour Shaquille O’Neal.

A true legend 💛💜 We're honoring Kobe with brand new challenges that highlight eight iconic moments from his career. The 81-point game. The Lob to Shaq, and of course, the 60-point finale

Head over to #MyTEAM and redeem your Kobe card to begin reliving his greatness pic.twitter.com/andu99DzEG

— NBA 2K20 (@NBA2K) April 13, 2020